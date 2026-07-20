رودري: عدت من الجحيم.. وميسي أفضل لاعب في التاريخ

شفق نيوز- متابعة

لم يكتفِ رودري بقيادة منتخب إسبانيا إلى لقب كأس العالم 2026، بل توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، قبل أن يوجه رسالة مؤثرة عن رحلة عودته من الإصابة الصعبة.

وقال لاعب وسط إسبانيا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن تتويجه بكأس العالم جاء بعد أقل من عامين على إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن ما حققه يمثل قصة ملهمة لكل لاعب يواجه المحن.

وأضاف: "أشعر وكأنها النهاية المثالية لقصة مكتملة، بصراحة، لم أتوقع هذا".

وتابع: "أتمنى أن ترى الأجيال الشابة أن اللاعب الذي يصل إلى القمة، ثم يهبط إلى الجحيم، يستطيع أن يعود من جديد، إنها رسالة عن كيفية التغلب على المحن".

وأشاد رودري بروح منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن النجاح لم يكن نتاج تألق فردي، بل ثمرة العمل الجماعي، قائلًا: "هذا هو سر المنتخب الوطني. نحن لا نتوقف أبدًا عن المحاولة وفي النهاية يكافئك الله، لقد كنا شجعانًا".

واستكمل: "نحن نعيش أسعد لحظاتنا، هذه المجموعة استثنائية، أصبحنا أبطال العالم للمرة الثانية، كانت هذه أصعب بطولة في تاريخ كأس العالم".

كما حرص نجم مانشستر سيتي على الإشادة بالمنتخب الأرجنتيني، وخص ليونيل ميسي بكلمات لافتة، حيث قال: "تغلبنا على منتخب أرجنتيني عظيم يضم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في التاريخ".

وعن المباراة النهائية، شدد رودري على أن منتخب بلاده استحق التتويج، مضيفًا: "الأرجنتين بطلة العالم 2022، ولم تصنع الكثير من الفرص، لكنها فريق يصعب اختراقه، أما إسبانيا فهي ببساطة فريق رائع، وفي النهاية كانت النتيجة عادلة".

واختتم رودري ليلة تاريخية بحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد قيادته إسبانيا للفوز على الأرجنتين بهدف دون رد بعد وقت إضافي، ليضيف اللقب العالمي إلى سجل حافل يتضمن بطولة أوروبا، ودوري أبطال أوروبا، والكرة الذهبية.