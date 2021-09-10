"روتين التطبيعية" يعطل استعدادات ناشئة العراق لبطولة دولية

شفق نيوز/ اكد مدرب المنتخب العراقي للناشئين حسن كمال، يوم الجمعة، ان الروتين في الهيئة التطبيعية عطل استعداداته قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة وجعلته في حيرة من أمره.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات والروتين ادى الى شبه إلغاء معسكر المنتخب المقرر في أنطاليا التركية للمدة من 15 أيلول الحالي ولغاية الأول من شهر تشرين الاول المقبل".

واشار الى ان "كل إجراءات السفر والأمور التنظيمية تم اكمالها بموافقة رئيس التطبيعية اياد بنيان لكنني اتفاجأ في كل مراجعة بوضع العراقيل من قبل المكلفين داخل التطبيعية لعدم إتمام إجراءات السفر حتى اقترب الوقت واصبح السفر شبه ملغي".

وأضاف كمال أن "المنتخب اضطر أن يواصل تدريباته اليومية على ملعب علي حسين ببغداد تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستستضيفها السعودية للفترة من 13 حتى 22 من شهر تشرين الأول المقبل".

يشار الى ان الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلف من حسن كمال مدرباً، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربًا لحراس المرمى.