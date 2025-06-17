"روافض ويهود".. منشور على انستغرام يقود لاعبا عراقيا الى التحقيق

شفق نيوز/ استدعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، لاعبَ نادي دهوك محمد سعيد للحُضورِ أمامها، والاستماع إلى أقواله غداً الأربعاء، بعد "منشور طائفي" له في مواقع التواصلِ الاجتماعي، يتعلق بالحرب بين ايران واسرائيل.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة أصدرت ايضاً عقوبة جديدة بحق مسعود ميرال، المدرب السابق لنادي دهوك، تقضي بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عام، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي، وذلك على خلفية تصريحاته المسيئة بحق نادي الشرطة".

وفي وقت سابق اكد لاعب دهوك محمد سعيد، ان "حسابه تعرض للاختراق منذ 9 أيام وهو يحاول استرجاعه مجدداً"، مؤكدا ان "لديه علاقة ممتازة بجميع اللاعبين من مختلف الطوائف والأديان، وليس من اخلاقه التحدث بشكل سلبي عن اخوته وبلده أو أي قومية أو مذهب آخر"، على حد قوله.

وبعد اندلاع التصعيد العسكري بين ايران واسرائيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً للاعب محمد سعيد على موقع "انستغرام"، يحمل نص : "لا تصدقوا أن بين الروافض وبين اليهود والنصارى عداوة ابداً".