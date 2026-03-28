رهان كبير.. ديار صدّيق يطرح مشروع إنقاذ السلة العراقية

شفق نيوز- بغداد

كشف الرئيس الجديد للاتحاد العراقي لكرة السلة، ديار محمد صديق، يوم السبت، عن مشروع إنقاذ لإعادة كرة السلة العراقية إلى الساحة الدولية.

وفي أول تصريح رسمي له عقب انتخابه، أوضح صديق لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الإدارة الجديد سيعقد اجتماعه الأول فور مصادقة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على نتائج الانتخابات، كما سيعقد مؤتمراً يضم جميع المعنيين بكرة السلة العراقية لوضع الخطوط العريضة لبرنامج الاتحاد للفترة المقبلة، والاستفادة من آراء أصحاب الشأن في تطوير اللعبة".

وذكر أن "العمل داخل الاتحاد سيكون قائماً على مبدأ الشراكة والعمل الجماعي"، مؤكداً أنه لن يعمل بمفرده، حيث لا يوجد مفهوم الرئيس والمرؤوس، بل العمل جميعاً كفريق واحد من أجل إنقاذ كرة السلة العراقية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

وأشار إلى أن "من أبرز أولويات المرحلة القادمة تنظيم المسابقات المحلية، سواء لدوري المتقدمين أو الفئات العمرية، مع التركيز بشكل خاص على القواعد السنية، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة مستقبلاً".

ونبه صديق، إلى أن "المرحلة المقبلة ستعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الاتحاد، من خلال اعتماد أنظمة واضحة للمتابعة والتقييم، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في جميع القرارات، بما يعزز ثقة الأسرة الرياضية والجمهور".

وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أوضح قائلاً: "قاعة الشعب المغلقة تعاني من نواقص عديدة”، مؤكداً أن "الاتحاد سيتحرك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإعادة تأهيلها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، بما يتيح لها استضافة المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، فضلاً عن بطولات الأندية والدوريات المحلية".

ولفت إلى أن "الاتحاد سيعمل على تفعيل ملف الاستثمار والتسويق الرياضي، من خلال فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص والشركات الراعية، بهدف توفير موارد مالية مستدامة تسهم في دعم برامج التطوير وتوسيع قاعدة اللعبة".

وبحسب صديق، فإن الاتحاد سيولي اهتماماً خاصاً بتأهيل وتطوير الكوادر التدريبية والتحكيمية، عبر إقامة دورات متقدمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، لضمان مواكبة أحدث الأساليب العالمية في التدريب والتحكيم.

وأضاف أن "الاتحاد يتجه نحو اعتماد التحول الرقمي في إدارة المسابقات والبيانات والإحصائيات، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويرتقي بمستوى التنظيم والاحترافية داخل المنظومة الرياضية".

وأكد صديق أن تطوير كرة السلة النسوية سيكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع توجهات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ويعزز من حضور المرأة في المشهد الرياضي الوطني.

وخاطب رئيس الاتحاد جماهير اللعبة قائلاً: "نعدكم بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل حقيقي، وأن نعيد الثقة لكرة السلة العراقية، خطوةً بخطوة، حتى تعود إلى مكانتها التي تستحقها على المستويين الآسيوي والدولي".

وشدد على أن "الاتحاد سيكون بيتاً جامعاً لجميع أبناء اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة، وبما يخدم مصلحة كرة السلة العراقية أولاً وأخيراً".

ويُعد ديار محمد صديق، أول رياضي كوردي من مدينة السليمانية يتسلم منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، في خطوة تعكس ثقة الهيئة العامة برؤيته وخبرته في قيادة المرحلة المقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت، أمس الأول الخميس، عن فوز صديق بمنصب رئيس الاتحاد، فيما تم اختيار علي عبد الأئمة نائباً أول، ومحمد رحيم نائباً ثانياً، إلى جانب أعضاء الاتحاد، لقيادة عمل الاتحاد خلال المرحلة القادمة.