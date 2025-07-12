رهان صعب لمشاركات الأندية العراقية في البطولات الخارجية يحددها كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

حددت لوائح لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشاركات الأندية العراقية التي تقع في المقدمة في البطولتين الآسيويتين وبطولة الخليج للأندية، بحسابات النتائج النهائية لبطولة كأس العراق.

وقالت اللجنة انه في حال فاز الشرطة بلقب كأس العراق، فإنه سيلعب دوري أبطال آسيا للنخبة، وثاني الدوري وهو نادي الزوراء، سيلعب دوري أبطال آسيا 2، أما نادي زاخو سيلعب بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

ولفتت إلى أنه إذا فاز القوة الجوية بلقب كأس العراق فإنه يستحق أن يشارك في دوري أبطال آسيا 2، ولكن سوف لا يشارك لأنه لم يحصل على الترخيص الآسيوي لموسم 2025-2026، وبالتالي وبحسب لائحة المسابقات الاستحقاق يذهب للفريق الذي بعده في الدوري وليس الكأس أي الاستحقاق سيذهب إلى الزوراء.

وفي حال فاز دهوك بلقب كأس العراق، فحالته مطابقة تماما لحالة القوة الجوية، لأن دهوك غير مرخص آسيويا، وبالتالي ثاني الدوري وهو الزوراء سيلعب في دوري أبطال آسيا 2.

وإذا فاز زاخو بلقب كأس العراق سيذهب بالزوراء لدوري أبطال الخليج للأندية وزاخو لدوري أبطال آسيا 2 والشرطة لدوري أبطال آسيا للنخبة.