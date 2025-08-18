أرنولد يمنح الضوء الأخضر لعلي جاسم لتمثيل المنتخب الأولمبي العراقي آسيوياً

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الاثنين، عن سماحه للاعب علي جاسم في الانضمام للمنتخب الأولمبي في التصفيات الآسيوية دون 23 عاماً، التي ستقام مطلع الشهر المقبل في كمبوديا.

وقال أرنولد في بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لوكالة شفق نيوز "جلست مع علي جاسم، واتفقت معه على تمثيل المنتخب الأولمبي، لكونه يحتاج للعب مباريات أكثر في المرحلة المقبلة؛ بسبب عدم حسم مستقبله مع النادي حتى الآن".

وأضاف "أردت من علي جاسم أن يكون جاهزاً من الناحيتين البدنية والفنية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، إذ سيخوض مع المنتخب العراقي مباراتين وديتين، إضافة إلى ثلاث مباريات رسمية في التصفيات الآسيوية".

وأشار أرنولد إلى أن "هذا سيسهم بإكمال جاهزيته لموعد الملحق الآسيوي في السعودية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".