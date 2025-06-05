أرنولد يلوم الطرد بعد الخسارة أمام كوريا: لدينا فرصة حقيقية للتأهل عبر الملحق

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، أن منتخب "أسود الرافدين" لا يزال يمتلك فرصة واقعية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك من بوابة الملحق الآسيوي، رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وقال أرنولد في تصريح صحفي عقب المباراة: "لدينا فرصة حقيقية للتأهل عبر الملحق، وقد نجحت سابقًا في تحقيق ذلك مع منتخب أستراليا"، مشيرًا إلى أن التحضيرات للاستحقاق المقبل ستنطلق اعتبارًا من يوم غد.

وأضاف: "هدفنا هو حسم بطاقة التأهل في شهر أكتوبر"، مبيّنًا أن "علينا احترام منتخب كوريا الجنوبية، فهم يحتلون المركز 23 عالميًا ويملكون لاعبين من طراز عالٍ".

وتابع: "كنا جيدين في المباراة، إلى أن حدث الطرد الذي أثّر علينا بشكل كبير".

من جهته، عبّر قائد المنتخب العراقي جلال حسن عن خيبة أمله من الخسارة، وقال: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكن طرد اللاعب علي الحمادي في الدقيقة 26 غيّر مجرى المباراة كليًا وأجبرنا على اللعب بعشرة لاعبين".

وأضاف حسن: "لدينا فرصة أخرى في الملحق الآسيوي، وسنعمل بكل ما لدينا لاستغلالها"، مؤكداً: "سنتجاوز خسارة اليوم ونفكر في مواجهة الأردن من أجل حصد النقاط الثلاث".

ووجّه حسن اعتذاراً للجماهير العراقية، قائلاً: "نعتذر للجمهور الوفي الذي ساندنا طوال مشوار التصفيات، وسنقاتل من أجل إسعادهم في المرحلة القادمة".

وكان منتخب العراق قد خسر أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب المدينة الرياضية في البصرة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح كيم جين يو التسجيل للضيوف في الدقيقة 63، ويضيف أوه هيون جيو الهدف الثاني في الدقيقة 82. وشهدت الدقيقة 26 من عمر اللقاء نقطة التحول حين أشهر الحكم الياباني بوسوكي أراكي البطاقة الحمراء المباشرة في وجه علي الحمادي، لتُستكمل المباراة بصفوف ناقصة للمنتخب العراقي.

وبهذا الفوز، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث، ليحجز كل من كوريا الجنوبية والأردن بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى مونديال 2026، فيما يتجه العراق إلى الملحق الآسيوي بحثاً عن فرصته الأخيرة.