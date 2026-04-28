أرنولد يكشف خطتي إعداد العراق للمونديال.. معسكر داخلي أو مبكر في إسبانيا

شفق نيوز- بغداد

كشف الاسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن خطتين لإعداد "أسود الرافدين" لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد، وفق حديث لموقع "غلوبو إسبورتي" البرازيلي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن الخطة الأولى (A) تعتمد على انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، بما يسمح بإقامة معسكر قصير داخل العراق، ليكون فرصة أخيرة للاحتفال مع الجماهير التي لم تتمكن من التفاعل مع اللاعبين والجهاز الفني بعد التأهل.

أما الخطة الثانية (B)، فتتضمن السفر مبكراً إلى إسبانيا، قرابة 18 مايو/أيار، لإقامة معسكر تدريبي خارجي يوفر أجواء مثالية للتحضير، يتخلله خوض مباريات ودية قبل الانتقال لاحقاً إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وأشار المدرب الأسترالي إلى اتخاذ قرار بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، بهدف الحفاظ على تركيزهم وتجنب التأثر بالأخبار السلبية.

وأكد أن التواصل مع العائلة سيبقى أولوية قصوى، لما يمثله من أهمية في توفير الراحة النفسية وضمان النوم الجيد للاعبين.