أرنولد يقرر إقامة معسكر مغلق ومكثف للمنتخب العراقي دون مباريات تجريبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، انطلاق المعسكر التدريبي الرسمي للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، وذلك في محافظة البصرة، استعدادًا لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر سيكون مغلقاً أمام وسائل الإعلام والجمهور، مع السماح بتغطية إعلامية محدودة في أوقات معينة لأغراض التصوير وإجراء اللقاءات".

وأوضح أن "المدرب أرنولد قرر تكثيف الجرعات التدريبية بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، معتمداً على التدريبات فقط دون خوض أية مباريات تجريبية، نظراً لضيق الوقت وحرصاً على تنفيذ رؤيته الفنية بأفضل شكل ممكن".

وأشار إلى أن "القائمة الأولية التي أعلن عنها أرنولد تضم 30 لاعباً، وسيتم تقليصها قبل مباراة كوريا الجنوبية المقررة في 5 حزيران، حيث من المتوقع استبعاد خمسة لاعبين من القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي كوريا والأردن".

وأضاف هادي، أن "أرنولد يسعى من خلال المعسكر الحالي إلى تكوين رؤية واضحة عن إمكانيات اللاعبين، بما يضمن اختيار التشكيلة المثلى للمباراتين المهمتين".

وكان وفد المنتخب العراقي قد وصل مساء أمس الأحد، إلى محافظة البصرة بمشاركة اللاعبين المحليين، فيما من المقرر التحاق المحترفين في الأندية الخارجية تباعاً خلال الأيام المقبلة.

واحتوت قائمة اللاعبين الأولية على (30 لاعبا):

حراس المرمى: فهد طالب، جلال حسن، أحمد باسل

اللاعبون: مصطفى سعدون، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، مناف يونس، أكام هاشم، علي فائز، ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، سجاد جاسم، أمير العماري، إيمار شير، منتظر ماجد، ماركو فرج، بيتر كوركيس، محمد قاسم، علي جاسم، يوسف الأمين، حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي، محمد جواد.