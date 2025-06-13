أرنولد يقرر البقاء في العراق لمتابعة دوري النجوم واختيار عناصر جديدة للمنتخب

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم وعضو لجنة المنتخبات، خلف جلال، يوم الجمعة، عن بقاء مدرب المنتخب الوطني، غراهام ارنولد، في العراق لمتابعة مباريات دوري نجوم العراق، بهدف تعزيز قناعاته ببعض اللاعبين واختيار عناصر جديدة.

وقال جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "أرنولد يسعى من خلال حضوره المتواصل لمباريات الدوري إلى الوقوف عن قرب على مستوى اللاعبين المحليين، في إطار خطته لبناء منتخب متكامل وجاهز لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم سيعقد اجتماعاً تداولياً مع المدرب أرنولد والكادر الفني المساعد خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع الخطط التحضيرية للمرحلة القادمة، والتي تتضمن الإعداد المكثف لمباريات الملحق الآسيوي، المقرر انطلاقها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأضاف جلال، أن "أرنولد مدرب طموح ويعمل على تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل خوض التصفيات الحاسمة"، مؤكداً أن "الجهاز الفني يولي اهتماماً كبيراً لاختيار التشكيلة الأنسب التي تمثل العراق في هذا الاستحقاق المفصلي".

وكانت ستة منتخبات قد تأهلت إلى الدور الرابع "الملحق الآسيوي" بعد احتلالها المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث ضمن التصفيات، وهي السعودية وقطر عن المجموعة الأولى، الإمارات وعُمان عن الثانية، والعراق وإندونيسيا عن الثالثة.

ووفقاً لنظام الملحق، سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي.