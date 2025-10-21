أرنولد يعود إلى بغداد تمهيداً لمعركة الملحق الآسيوي ولقائي الإمارات

شفق نيوز– بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، انتهاء إجازة مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد، مشيراً إلى أنه سيعود إلى بغداد نهاية الأسبوع الحالي.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إن أرنولد سيصل إلى بغداد تزامناً مع استئناف منافسات دوري نجوم العراق يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً مهماً معه لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالمنتخب الوطني في إطار التحضيرات للمرحلة الأولى من الملحق الآسيوي.

وأضاف الزاملي أن المرحلة القادمة ستركز على إعداد المنتخب لمواجهتيه أمام منتخب الإمارات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موضحاً أن أرنولد سيتابع مباريات دوري نجوم العراق لمراقبة مستويات اللاعبين الحاليين ورصد بعض الأسماء الجديدة المحتملة للانضمام إلى صفوف المنتخب.

وأشار إلى أن الأمل ما زال قائماً في تأهل المنتخب الوطني من خلال منافسات الملحق الآسيوي، حيث يملك فرصة المنافسة على نصف بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في مباراة الذهاب يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الإمارات، على أن تُقام مباراة الإياب في العراق بتاريخ 18 من الشهر نفسه.