أرنولد يعود إلى بغداد استعداداً لبطولة ملك تايلاند ومواجهة محتملة أمام مصر

شفق نيوز– بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، أن مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد سيعود إلى بغداد يوم 11 آب الجاري، بعد انتهاء إجازته التي قضاها في أستراليا مع أسرته، وذلك للبدء في التحضيرات الفنية والإدارية لاستعدادات المنتخب للمرحلة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن أرنولد، رغم إجازته، لم ينقطع عن التواصل مع الاتحاد ومتابعة أوضاع اللاعبين المحليين والمحترفين، ووضع برنامج إعداد متكامل للفريق.

وأشار الزاملي إلى أن المنتخب العراقي يخطط للمشاركة في النسخة الـ51 من بطولة كأس ملك تايلاند، المقررة في الفترة من 1 إلى 9 أيلول المقبل، بمشاركة منتخبات تايلاند (المستضيف)، هونغ كونغ، وجزر فيجي، إلى جانب العراق المصنف 58 عالميًا.

كما استبعد الزاملي، إقامة البطولة في حال استمرار الأحداث الساخنة والتوترات بين تايلاند وكمبوديا، مبيناً أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره المصري في مباراة ودية ستقام إما في القاهرة أو بغداد كبديل عن البطولة.

وستكون بطولة كأس ملك تايلاند محطة مهمة للمنتخب الوطني العراقي ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة، حيث يسعى الفريق لتعزيز جاهزيته ومنافساته في المحافل الإقليمية والدولية.