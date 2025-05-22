أرنولد يعلن قائمة أولية من 30 لاعباً ويؤكد: سنواجه كوريا والأردن بعقلية الفوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام ارنولد، اليوم الخميس، عن قائمة أولية مكوّنة من 30 لاعباً استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية في الخامس من حزيران المقبل وبعدها مباراة الأردن في العاشر منذ ات الشهر، مؤكداً أنه سيتم تقليص القائمة لاحقاً.

وقال أرنولد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه متحمس للإعلان عن التشكيلة ولقاء اللاعبين قريباً ضمن المعسكر التدريبي المقبل، مشدداً على أن الهدف هو إسعاد الجماهير العراقية.

وأشاد أرنولد بدور الاتحاد العراقي لكرة القدم في إيقاف الدوري المحلي قبل موعد المباراة المرتقبة مع كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه تابع نحو 13 مباراة خلال 13 يوماً من تواجده في العراق، ما ساعده في التعرف على مستويات اللاعبين.

وأوضح المدرب الأسترالي، أن اختياراته جاءت بناءً على الجاهزية البدنية والفنية، وأن التشكيلة يمكن أن تنسجم مع أكثر ضمن خطة اللعب، مع اضافة بعض اللمسات البسيطة التي ستُحسم لاحقاً، مؤكدا في ذات الوقت حاجته لـ"دعم الإعلام والجماهير وكل من يقف خلف المنتخب في هذه المرحلة".

وأشار أرنولد إلى أن تركيزه منصب على المستقبل، قائلاً: "الماضي انتهى، وسنفكر فقط بالمباريات المقبلة"، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين سيكونون حاضرين في معسكر الفريق يوم الاثنين المقبل.

وختم أرنولد حديثه بالتأكيد على جاهزية المنتخب لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن، قائلاً: "نحن ذاهبون من أجل الفوز فقط، وما يهمني هو عقلية اللاعبين واستعدادهم لتطبيق التعليمات"، مبينا "لم أقم بتغيير أسلوب اللعب السابق".

قائمة اللاعبين التي أعلنها ارنولد ضمت القائمة 30 لاعباًً وهم:

لحراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن، أحمد باسل.

اللاعبون: مصطفى سعدون، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، مناف يونس، أكام هاشم، علي فائز، ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، سجاد جاسم، أمير العماري، إيمار شير، منتظر ماجد، ماركو فرج، بيتر كوركيس، محمد قاسم، علي جاسم، يوسف الأمين، حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي، محمد جواد.

وأرجأ مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد انطلاق معسكر المنتخب العراقي إلى الأحد المقبل في البصرة، بدلاً من مباشرة التدريبات عقب ختام الدوري المحلي.

وأخبر الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكالة شفق نيوز، بأن هذا القرار يهدف ضمان حضور جميع اللاعبين المحليين والمحترفين منذ اليوم الأول، وخوض تدريبات مكتملة استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن تصفيات كأس العالم.