أرنولد يعلن قائمة المنتخب العراقي للملحق المؤهل إلى كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم غراهام أرنولد، مساء اليوم الاثنين، عن قائمة المنتخب للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

‏وتألفت التشكيلة من كميل سعدي وأحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى، ‏واللاعبون ريبين سولاقا ومناف يونس وآكام هاشم وزيد تحسين وفرانس بطرس وحسين علي وأمير العماري وميرخاس دوسكي وأحمد مكنزي وحسن عبد الكريم وإيمار شير وبيتر كوركيس وزيد إسماعيل وأمير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال ويوسف الأمين وإبراهيم بايش وماركو فرج وعلي جاسم وعلي الحمادي وأيمن حسين وعلي يوسف ومهند علي.

إلى ذلك، شهدت قائمة المنتخب العراقي تغييرات عدة فيما يخص المواجهات الرسمية والتي تمثلت باستبعاد عدد من اللاعبين واستدعاء أسماء جديدة لتعويضهم قبل الاستحقاق المرتقب.

وكان من أبرز اللاعبين المستبعدين قائد المنتخب جلال حسن، إلى جانب أحمد يحيى وميثم جبار ومحمد صالح ومنتظر الماجد ومصطفى سعدون وأسامة رشيد.

في المقابل شهدت القائمة انضمام عدد من اللاعبين الجدد، وهم الحارس كميل سعد، وبيتر كوركيس وكيفن يعقوب وزيد اسماعيل وعلي يوسف وحسن عبد الكريم وعلي يوسف.

من جانبه، عبر اللاعب احمد يحيى، عن حزنه بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني بسبب الإصابة، مؤكداً أنه كان ينتظر هذه المباراة المصيرية بفارغ الصبر، إلا أن الإصابة حالت دون مشاركته.

وأضاف يحيى أن ما "حدث هو قدر الله"، مقدماً شكره لكل من تواصل معه وسانده خلال هذه الفترة، كما أعتذر للجماهير عن غيابه، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته الكبيرة بزملائه اللاعبين لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

ويواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد إجراء قرعة الملحق العالمي للمنتخبات المتأهلة للملحق العالمي بضمنها العراق.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت الماضي، أن الاتحاد يواصل التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لتذليل العقبات التي تواجه المنتخب العراقي في طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم.