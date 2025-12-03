أرنولد يعلن تشكيلة أسود الرافدين للقاء البحرين في كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، يوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب العراقي لمباراته أمام نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى واللاعبون مصطفى سعدون وأكام هاشم ومناف يونس وزيد إسماعيل ومهند علي وحسين عبد الكريم وسجاد جاسم وأحمد يحيى وعلي جاسم وأيمن حسين.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب "974" المونديالي عند الساعة 5:30 مساءً.

وتجرى منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدوحة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية التي تضم الجزائر والبحرين والسودان.