أرنولد يعلن تشكيلة العراق أمام الأردن في كأس العرب

‏شفق نيوز- الدوحة

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، يوم الجمعة، عن تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الأردني ضمن منافسات دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب في قطر.

‏وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، واللاعبين أكام هاشم ومناف يونس وأحمد مكنزي ومصطفى سعدون وأمجد عطوان وأحمد يحيى ومهند علي وعلي جاسم وكرار نبيل وزيد اسماعيل.

وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر، وذلك في تمام الساعة الـ 5:30 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.