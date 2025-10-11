أرنولد يعلن تشكيلة العراق لمواجهة إندونيسيا في الملحق الآسيوي

شفق نيوز– جدة

أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، اليوم السبت، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة إندونيسيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي، والمقررة على ملعب الملك عبد الله الدولي (ملعب الإنماء) في مدينة جدة السعودية، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وضمّت التشكيلة كلاً من: جلال حسن في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، مناف يونس، وحسين علي. وفي خط الوسط أمير العماري، إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، شيركو كريم، وبشار رسن، بينما يقود الهجوم مهند علي.

وتأتي المواجهة في إطار سعي المنتخب العراقي لتعزيز حظوظه في التأهل عبر الملحق الآسيوي نحو التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.