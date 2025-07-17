أرنولد يعلنها بثقة: العراق قادر على بلوغ المونديال

شفق نيوز- بغداد

أعرب مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الخميس، عن تفاؤله بتأهل "أسود الرافدين" لكأس العالم بعد إعلان قرعة الملحق الآسيوي التي جرت في ماليزيا، فيما أكد أن المنتخب سيكون في كامل استعداده بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعد المواجهات.

وأضاف أرنولد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "تصنيف (الفيفا) الأخير يعكس تطور المنتخب العراقي، إذ تفوق على منتخبي السعودية وإندونيسيا. لكن التصنيف وحده لا يكفي، وعلينا اثبات جدارتنا عملياً على أرض الملعب خلال مواجهتي الملحق".

وأشار مدرب المنتخب العراقي إلى ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب وأنهم سيكونون في أفضل حالاتهم الذهنية والبدنية في الوقت المناسب، مؤكداً: "سنكون مستعدين تماماً لخوض التحدي وتحقيق الإنجاز وبلوغ المونديال".

ولفت أرنولد، إلى أنه ليس قلقاً من المرحلة المقبلة، كما أكد أن "تركيزنا ينصب على أنفسنا وعلى كيفية فرض أسلوبنا وتحقيق الفوز على الخصم".

وتابع أرنولد، "سنقاتل بكل ما نملك من أجل تحقيق حلم الملايين بالعودة إلى كأس العالم بعد 40 عاماً من الغياب، وأُؤمن بأن هذا هو وقت العراق للتأهل إلى كأس العالم، خاصة وأن المنتخب يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع منتخبات مثل السعودية وإندونيسيا، وأعرف نقاط قوتها وضعفها، وسنستعد لها بأفضل طريقة ممكنة من خلال البرنامج الذي وضعته للفريق".

وتصاعد أمل المنتخب العراقي لكرة القدم، بالتأهل لبطولة كأس العالم 2026 بعد إعلان قرعة الملحق الآسيوي التي وضعت "أسود الرافدين" بمواجهة منتخبي السعودية وإندونيسيا ضمن المجموعة الثانية.

وعن حظوظ العراق في المبارتين المقبلتين، قال مدرب كرة القدم، حسن أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة المنتخب الوطني في الملحق الآسيوي متوازنة وأسهل من المجموعة الثانية التي أراها أصعب، لذلك المباراتين المقبلتين مطمئنتان والأمل كبير بالتأهل".

لكن في المقابل، قال المدرب راضي شنيشل، للوكالة، إن "تحقيق الإنجاز وبلوغ التأهل لكأس العالم مرهون بالمواجهتين المقبلتين أمام المنتخب السعودي الذي يجيد التعامل مع المباريات الإقصائية والحاسمة بفضل ما يمتلك من خبرة في مثل هكذا مواجهات مصيرية، وأمام المنتخب الإندونيسي الذي أصبح من الفرق الجيدة وتطور بشكل كبير وبامكانه تحقيق المفاجأة ويضمن التأهل للمونديال".

ورغم ذلك، أشار شنيشل في الختام إلى أن "كل شيء وارد في كرة القدم، وعلى المنتخب العراقي الاستعداد جيداً للمواجهتين المقبلتين".

وأسفرت قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أجريت صباح اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا، عن صدامات عربية مثيرة.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية رفقة كل من: السعودية وإندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق والسعودية وإندونيسيا.

‏وسيخوض المنتخب العراقي مباراته الأولى أمام منتخب إندونيسيا يوم 11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

‏بينما ستكون مباراته الثانية أمام صاحب الضيافة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ‏وستقام المباراتان على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.