أرنولد يعزو الخسارة أمام النرويج للأخطاء.. وأيمن حسين يهدي هدفه لروح الراحل أحمد راضي

شفق نيوز - فوكسبره

عزا مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، صباح اليوم الأربعاء، خسارة المنتخب الكبيرة أمام نظيره النرويجي بنتيجة 4-1 في مستهل مشواره بمونديال 2026 إلى بعض الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون خلال المباراة، مؤكداً أن تركيز الطاقم الفني ينصب حالياً على حصد النقاط في المباراتين المتبقيتين من أجل مواصلة المنافسة على التأهل.

وقال أرنولد، في مؤتمر صحفي مشترك مع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عقب المباراة، إن اللاعبين قدموا أداءً استثنائياً في الشوط الأول، إلا أن بعض الأخطاء كلفت الفريق الكثير وأثرت عليه بشكل واضح، رغم الأجواء الرائعة والمناسبة المميزة التي عاشها المنتخب والجماهير العراقية في هذه المباراة.

من جانبه، اعتبر حسين خلال المؤتمر أن الفريق قدم أداءً ممتازاً في الشوط الأول، لكن تفاصيل صغيرة وعامل الخبرة رجحا كفة المنتخب النرويجي في نهاية اللقاء.

وأعرب حسين عن فخره وسعادته بتسجيل أول هدف للعراق بعد غياب دام 40 عاماً عن البطولة، مهدياً الهدف إلى روح اللاعب الراحل أحمد راضي وإلى الشعب العراقي، مؤكداً أن المنتخب استفاد كثيراً من هذه المواجهة، متعهداً بأن يكون الأداء أفضل في المباراة الثانية.