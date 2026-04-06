أرنولد يعتذر للعراقيين: لم أستطع الاحتفال معكم لكن فخري لا يوصف

شفق نيوز- سيدني

قدم غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الوطني، اعتذاره للجمهور العراقي لعدم تمكنه من الاحتفال معهم بعد التأهل لكأس العالم.

وقال أرنولد، في تصريح لقناة SBS الأسترالية، وتابعته وكالة شفق نيوز: "أود أن أعتذر لكل شخص في العراق لعدم تمكني من العودة إلى هناك للاحتفال، بسبب إغلاق المجال الجوي والظروف الأخرى، ولكن كما تعلمون، فإن رؤية هذا الحماس هنا أمر رائع للغاية".

وتابع: "أنا فخور جداً باللاعبين وما حققوه، ومن الواضح أن إسعاد العديد من العراقيين أمر مهم للغاية".

وأضاف أرنولد عن استقبال الجماهير له في المطار: "كان استقبالاً جنونياً وغريباً، ولم أتوقع ذلك هنا في أستراليا، فمن الطبيعي حدوثه في العراق، لكن رؤيته هنا كان مذهلاً".

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على بوليفيا 2-1 في مباراة الملحق العالمي التي أقيمت في المكسيك.