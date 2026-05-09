أرنولد يصل السعودية ممثلاً للعراق في قرعة كأس آسيا 2027

شفق نيوز- الرياض

وصل مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، اليوم السبت، إلى السعودية قادماً من أستراليا، لحضور مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تُقام، اليوم السبت، في تمام الساعة 9:00 مساءً، قرعة كأس آسيا (السعودية 2027)، بمشاركة المنتخب العراقي، في النسخة الـ19 من البطولة القارية، التي تنطلق في 7 كانون الأول/ديسمبر وتستمر حتى 5 شباط/فبراير 2027، علماً أن المملكة تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخها.

ووفقاً لما نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جاء العراق في المستوى الثاني إلى جانب منتخبات: قطر (55)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، وسوريا (84).

وسيتم إجراء سحب المنتخبات مساء اليوم لتكوين ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى وحتى السادسة.