أرنولد يصل السعودية ممثلاً للعراق في قرعة كأس آسيا 2027

أرنولد يصل السعودية ممثلاً للعراق في قرعة كأس آسيا 2027
2026-05-09T09:42:09+00:00

شفق نيوز- الرياض

وصل مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، اليوم السبت، إلى السعودية قادماً من أستراليا، لحضور مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تُقام، اليوم السبت، في تمام الساعة 9:00 مساءً، قرعة كأس آسيا (السعودية 2027)، بمشاركة المنتخب العراقي، في النسخة الـ19 من البطولة القارية، التي تنطلق في 7 كانون الأول/ديسمبر وتستمر حتى 5 شباط/فبراير 2027، علماً أن المملكة تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخها.

ووفقاً لما نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جاء العراق في المستوى الثاني إلى جانب منتخبات: قطر (55)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، وسوريا (84).

وسيتم إجراء سحب المنتخبات مساء اليوم لتكوين ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى وحتى السادسة.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon