أرنولد يصل البصرة استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ وصل المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي، غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة برفقة طاقمه الفني المساعد، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة أرنولد تهدف إلى الاطلاع على آخر الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالمعسكر، الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 25 أيار/مايو".

وأوضح أن المدرب الأسترالي سيعقد عدداً من الاجتماعات مع الجهاز الإداري للمنتخب، إضافة إلى قيامه بجولات ميدانية لتفقد الملاعب والمرافق التدريبية في البصرة، بهدف التأكد من جاهزية البيئة التدريبية وتوفير أفضل الظروف للاعبين خلال فترة التحضير.

ويستعد “أسود الرافدين” لخوض مواجهتين حاسمتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.