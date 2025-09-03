أرنولد يستدعي عمار محسن بديلاً عن بشار رسن "المصاب"

شفق نيوز- بانكوك

قرّر مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، استدعاء اللاعب عمار محسن، ليكون ضمن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند، بديلًا عن بشار رسن.

ذكر ذلك اتحاد الكرة العراقي في بيان اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن إصابة رسن بحاجة الى الراحة لمدة 10 أيام قبل العودة الى التدريبات الجماعية.

وتعرض رسن، لإصابة عضلية خلال الحصة التدريبية الثانية مع المنتخب الوطني الأول في كمبوديا.

وسيواجه منتخب العراق نظيره هونغ كونغ في الرابع من أيلول المقبل ضمن نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخب جزر فيجي مع منتخب تايلاند.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، قد أعلن يوم الخميس الماضي قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند، والتي ضمت 23 لاعباً.