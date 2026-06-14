آرنولد يرفع وتيرة المنافسة.. الجاهزية تحسم تشكيلة العراق في المونديال

شفق نيوز- متابعة

يراهن مدرب المنتخب العراقي غراهام آرنولد على الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبيه في اختيار التشكيلة التي ستخوض أولى مباريات "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026.

وقال موفد المنتخب العراقي الصحفي علي رياح، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤشرات الأولية تؤكد تمسك آرنولد بمبدأ الجاهزية الكاملة في اختيار اللاعبين، مشيراً إلى أن اللاعب الأكثر استعداداً سيكون الأوفر حظاً في نيل فرصة تمثيل العراق في هذا المحفل العالمي.

وأضاف أن هذا التوجه يسهم في رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين من أجل كسب ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في التشكيلة الأساسية، كما يتيح الفرصة أمام العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة، لاسيما بعد أن عمد المدرب خلال فترة الإعداد والمباريات الودية الثلاث إلى إشراك عدد كبير من اللاعبين بهدف رسم ملامح تشكيلته النهائية وفقاً لمتطلبات مواجهة منتخبات تمتلك خبرات كبيرة.

وأوضح رياح أن آرنولد من المؤمل أن يعقد، يوم غد الاثنين، أول مؤتمر صحفي له خلال البطولة، يتحدث فيه عن استعدادات المنتخب العراقي وطموحاته في تسجيل مشاركة إيجابية في النسخة الحالية من كأس العالم.

ومن المنتظر أن يتطرق مدرب المنتخب إلى نتائج المباريات الودية الثلاث التي خاضها العراق خلال فترة التحضير، والتي انتهت بالفوز والتعادل والخسارة، ومدى تأثيرها في بلورة رؤيته النهائية للعناصر التي سيعتمد عليها خلال منافسات المونديال.

وتقام مباراة العراق ضد النروج يوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو الحالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.