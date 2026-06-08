أرنولد يراهن على عبور العراق للدور الثاني في مونديال 2026

شفق نيوز- شيكاغو

أعرب مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الاثنين، عن ثقته بقدرة "أسود الرافدين" على مواصلة مشوارهم في كأس العالم 2026، متوقعاً تأهل العراق إلى الدور الثاني من البطولة بعد إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث.

كما رشح أرنولد المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم 2026، متوقعاً أن تجمع المباراة النهائية بين فرنسا وإنكلترا.

ورجح المدرب الأسترالي فوز النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب تتويجه هدافاً لكأس العالم وحصوله على جائزة الكرة الذهبية.

وفي رسالة إلى الجماهير العراقية، قال أرنولد: "نحن هنا في شيكاغو وقد وصلنا قبل يومين، وتنتظرنا مباراة ودية أمام فنزويلا. نتمنى من جميع العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الحضور لمساندتنا، كما فعلوا في المباراة التاريخية أمام بوليفيا في المكسيك. نتطلع لرؤيتكم، فأنتم اللاعب رقم 12 بالنسبة لنا".

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مواجهة ودية أمام فنزويلا ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.