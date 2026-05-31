أرنولد يحسم قائمة المونديال قبل لقاء إسبانيا

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الأحد، أن المنتخب سيتوجه إلى لاكورونيا بعد غد الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراته التجريبية الثانية أمام منتخب إسبانيا.

‏وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيواصل تدريباته هناك فور وصوله لمدينة لاكورونيا استعدادا لمواجهة نظيره الإسباني في مواجهته الودية الثانية.

‏وأضاف أن المدرب سيختار القائمة الأساسية التي ستمثل المنتخب في بطولة كأس العالم قبل التوجه إلى لاكورونيا بعد أن يتم تقليص عدد من اللاعبين وحسم احتياجاته للقائمة الأساسية.

‏وبين الموسوي، وهو عضو في اتحاد الكرة العراقي، أن لاعبي المنتخب جميعاً يتمتعون بصحة جيدة وبمعنويات عالية قبل خوضهم المباراة التجريبية الثانية أمام اسبانيا يوم 4 من شهر حزيران.

‏وأشار إلى أن المباراة ستكون مهمة بالنسبة للمدرب غراهام ارنولد، لتثبيت قائمة اللاعبين الذين سيمثلون العراق في كأس العالم 2026 المقررة انطلاقها يوم 11 من حزيران، في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

‏وأوضح الموسوي، أن المنتخب العراقي سيخوض آخر مباراة تجريبية في شيكاغو الأميركية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من شهر حزيران، وبعدها يستعد لمباريات كأس العالم المرتقبة.

وكان المنتخب الوطني العراقي قد فاز على منتخب اندورا في مواجهته الودية الأولى بهدف دون رد سجله المهاجم علي يوسف والتي أقيمت في جيرونا الإسبانية الجمعة الماضي.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة التاسعة الى جانب كل من منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، ويستهل مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة النرويج يوم 17 حزيران المقبل.