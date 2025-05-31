أرنولد يحدد مواعيد التدريبات المفتوحة للمنتخب ولقاءات اللاعبين

شفق نيوز/ حدد مدرب المنتخب العراقي، الاسترالي غراهام ارنولد، يوم السبت، مواعيد التدريبات المفتوحة الخاصة بالمنتخب العراقي، للإعلام الرياضي.

وستكون تدريبات المنتخب الوطني العراقي اليوم السبت الموافق اليوم 31 من الشهر الجاري، للتدريبات مفتوحة لمدة 15 دقيقة مع تصريحات لاعبين أثنين يتم اختيارهم لاحقاً.

بينما ستكون تدريبات المنتخب الوطني العراقي الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل مفتوحة لمدة 15 دقيقة إضافة لتصريحات لاعبين اثنين.

أما الوحدة التدريبية المفتوحة الأخيرة للمنتخب ستكون يوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر حزيران المقبل وستكون التدريبات مفتوحة لمدة 15 دقيقة، وسيكون التدريب الرسمي للمنتخب قبل اللقاء، ولا توجد تصريحات للاعبين.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة المقررة في البصرة، في الخامس من شهر حزيران المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.