أرنولد يحدد مفتاح الفوز على بوليفيا ويضع خطته لشوطي المباراة

شفق نيوز- مونتيري

كشف مصدر من داخل البعثة العراقية في المكسيك، يوم الجمعة، عن أولى ملاحظات مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد عقب متابعته مباراة بوليفيا وسورينام، التي انتهت بفوز المنتخب البوليفي بنتيجة 2-1، مشيراً إلى أن المدير الفني لأسود الرافدين حدد مفتاح الفوز على المنتخب البوليفي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أرنولد ركّز في تحليله على الجانب البدني لمنتخب بوليفيا، حيث أبدى تفاجؤه من قدرة لاعبيه على الحفاظ على نسق عالٍ حتى الدقائق الأخيرة، إذ نجحوا في تسجيل هدفي الفوز بعد الدقيقة 70، ما يعكس جاهزية بدنية لافتة".

وبحسب التقييم الفني، فإن مدرب المنتخب العراقي يدرك أن مفتاح الفوز في المواجهة المرتقبة يكمن في حسم المباراة مبكراً، وتحديداً خلال الشوط الأول، مع الاعتماد على أوراقه التكتيكية الخاصة خلال الشوط الثاني لإدارة اللقاء.

وأشار المصدر إلى أن "منتخب بوليفيا استنزف مجهوداً بدنياً كبيراً خلال مباراته الأخيرة، وهو ما قد يشكل عاملاً ايجابياً للمنتخب العراقي، خاصة مع تبقي أربعة أيام فقط على المواجهة المصيرية بين المنتخبين، التي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".

وتمكّن منتخب بوليفيا، فجر اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره سورينام بنتيجة 2-1 في نصف نهائي الملحق العالمي، وسيواجه في المباراة النهائية المنتخب العراقي فجر الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل.

وستُقام المباراة الحاسمة بين العراق وبوليفيا، في الساعة السادسة من فجر يوم الأربعاء المقبل، على أرض الملعب الرئيسي لمدينة مونتيري المكسيكية، ليتأهل المنتصر فيها إلى كأس العالم 2026.