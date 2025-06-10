أرنولد يتعهد بالقتال لبلوغ المونديال.. وأيمن حسين: سنعوّض أخطاءنا

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، أن تركيز الجهاز الفني في المرحلة المقبلة سيتجه نحو رفع الجاهزية البدنية للاعبين استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوز "أسود الرافدين" على منتخب الأردن بهدف دون رد مساء الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من التصفيات.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أنا فخور جداً بلاعبي المنتخب، لقد كان أسبوعاً مجنوناً بالنسبة لنا، لكنه انتهى بشكل مناسب رغم خيبة الأمل التي رافقت خسارتنا أمام كوريا الجنوبية".

وأوضح المدرب الأسترالي أنه قرر عدم إشراك أربعة من اللاعبين الأساسيين تفادياً لإيقافهم في مباريات الملحق، نظراً لامتلاكهم إنذارات سابقة، موجهاً رسالة للجماهير العراقية: "ثقوا بنا.. سنقاتل للوصول إلى كأس العالم 2026".

من جهته، أرجع مهاجم المنتخب أيمن حسين عدم تحقيق التأهل المباشر إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مراحل سابقة من التصفيات، قائلاً: "لم نتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم بسبب أخطاء بسيطة ارتكبناها في مواجهتي الكويت وفلسطين، ونسعى الآن للتعويض وتحقيق التأهل عبر بوابة الملحق".

وفي الجانب الآخر، قال مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة أمام خصم قوي. دخلنا اللقاء بطموح الفوز لكن لم نوفق في تحقيقه".

وأضاف: "العراق كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما تحسن أداءنا في الشوط الثاني، لكنهم استغلوا لحظة شرود دفاعي وسجلوا هدف اللقاء. نبارك للعراق هذا الفوز ونتمنى لهم التوفيق في مشوار الملحق".

وكان منتخب العراق قد حقق فوزاً معنوياً على نظيره الأردني بهدف نظيف مساء الثلاثاء على ملعب عمّان الدولي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 بعد تنفيذ حسن عبد الكريم لكرة ثابتة ارتطمت بسجاد جاسم وسكنت شباك النشامى.

ودخل "أسود الرافدين" اللقاء بعد فقدانهم فرصة التأهل المباشر بخسارتهم أمام كوريا الجنوبية (0-2) في الجولة السابقة، مما جعلهم يحتلون المركز الثالث في المجموعة ويتجهون لخوض الملحق.

أما المنتخب الأردني، فقد خاض المباراة بعد ضمانه بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه في الجولة الماضية على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، يختتم العراق مشواره في دور المجموعات بانتصار مهم، فيما يستعد لخوض الملحق الآسيوي سعياً لإكمال طريقه نحو مونديال 2026.