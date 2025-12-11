أرنولد يتحدى: جاهزون لقهر الأردن والعبور للمربع الذهبي

شفق نيوز– الدوحة

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ارنولد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والأردن المقررة غدا الجمعة، أن المنتخب جاهز تماماً للمواجهة.

وأشار خلال المؤتمر، الذي عقد اليوم الخميس، إلى أنه جهّز 11 لاعباً وأن ميمي سيكون جاهزاً للقاء الغد كون إصابته غير مؤثرة.

وأوضح أن منتخب الأردن فريق قوي وله حسابات خاصة، مشدداً على جاهزية المنتخب العراقي لهذه المباراة، لافتاً إلى أن مباراة فريقه السابقة أمام الجزائر شهدت طرد أحد اللاعبين وتعرض آخرين للإصابة، ما جعل ظروفها مختلفة.

وأكد قدرة الفريق على تقديم مباراة جيدة أمام الأردن والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز، كما تحدث عن الجانب النفسي وتحضيرات الجهازين النفسي والبدني، مبيناً أن اللاعبين جاهزون بشكل كامل وأن الأجواء داخل المنتخب مثالية.

وأضاف أن مواجهة الأردن ستكون صعبة جداً، خاصة أن المنتخب الأردني تأهل إلى كأس العالم ويعد فريقاً كبيراً يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين.

ولفت إلى أنه حقق الأهداف المطلوبة خلال المباريات الثلاث التي خاضها في بطولة كأس العرب، محققاً نتائج جيدة بالاعتماد على لاعبين محليين، ومعرباً عن سعادته بأداء اللاعبين والوصول إلى ربع النهائي، مؤكداً أن الهدف القادم هو الفوز وبلوغ نصف النهائي.

وبيّن ارنولد أن مواجهة الغد تشكل اختباراً مهماً، وأن البطولة كشفت مستويات المنتخبات المشاركة، مشيداً بالتنظيم والمرافق الرياضية والحضور الجماهيري، معتبراً البطولة فرصة لتقييم اللاعبين العراقيين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وختم بالتأكيد على وجود تحديات مثل الإصابات وإيقاف بعض اللاعبين، مؤكداً أن الفريق سيبذل كل ما لديه لتجاوزها وتحقيق نتيجة إيجابية.