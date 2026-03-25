أرنولد يتحدى بوليفيا وسورينام: نمتلك الأفضلية الفنية والبدنية

شفق نيوز- مونتيري

أكد غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء أن الفريق يدخل مواجهة الملحق المؤهل إلى كأس العالم بثقة عالية وطموح كبير لتحقيق بطاقة التأهل.

وقال أرنولد، في تصريح من المكسيك اطلعت عليه شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي يتمتع بأفضلية فنية وبدنية مقارنة بمنتخبي بوليفيا وسورينام"، مشيراً إلى أن "هذا التفوق يعود إلى الاستقرار الفني واستمرارية مشاركة اللاعبين في المنافسات المحلية والدولية".

وأضاف أن "انتظام لاعبي الدوري العراقي في خوض المباريات أسهم بشكل واضح في رفع مستوى الجاهزية، إلى جانب جاهزية اللاعبين المحترفين في أوروبا، الذين يقدمون مستويات مميزة مع أنديتهم".

وأشار أرنولد، إلى أنه اختار قائمة تضم 28 لاعباً، بهدف تعزيز المنافسة داخل الفريق، ومنح الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التشكيلة الأساسية وفقاً لاحتياجات المباراة.

وفيما يتعلق بمباراة الملحق، شدد على أهمية التركيز العالي والانضباط التكتيكي، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات تُحسم بالتفاصيل الدقيقة، وأن على اللاعبين إظهار شخصية قوية منذ البداية.

وختتم أرنولد، تصريحه بالتأكيد على أن "الهدف الأساسي هو تحقيق التأهل وإسعاد الجماهير العراقية"، مشيراً إلى أن "المنتخب يمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل".

وأجرى المنتخب الوطني العراقي، في وقت سابق، وحدته التدريبية الثالثة في المكسيك ضمن تحضيراته المكثفة، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة والحاسمة في الملحق العالمي نهاية الشهر الحالي أمام الفائز من مواجهة منتخبي بوليفيا و سورينام.

وكان المنتخب العراقي قد باشر، أول أمس الاثنين، أولى وحداته التدريبية في مدينة مونتيري عقب وصوله، استعداداً لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التحاق عدد من اللاعبين المحترفين.