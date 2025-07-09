أرنولد يتحدث من بغداد عن برنامج الإعداد لمونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عقد مؤتمر صحفي للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المؤتمر سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 تموز الجاري، في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن منهاج معسكر إعداد المنتخب الوطني تحضيراً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان أرنولد قد تعهد في وقت سابق، بقيادة أسود الرافدين، نحو التأهل إلى مونديال 2026، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة، وقصر المدة الزمنية المتبقية قبل خوض الملحق، الأمر الذي يتطلب إعداداً مكثفاً وخلق الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال معسكر تدريبي يتضمن عدة مواجهات ودية، بالتنسيق مع اتحاد الكرة.