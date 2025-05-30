أرنولد يباشر بتدريبات "صارمة ومكثفة" للاعبي المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن الملاك التدريبي للمنتخب بقيادة غراهام أرنولد قرر أن تكون هنالك إجراءات تدريبية "صارمة ومكثفة" فيما يخص المرحلة المتبقية لإعداد اللاعبين استعداداً للقاء كوريا الجنوبية.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب غراهام أرنولد قرر أن تكون التدريبات مكثفة للغاية وعلى أعلى مستوى للاستعداد الأمثل قبل أسبوع من لقاء كوريا الجنوبية مطلع الشهر المقبل".

وأضاف أن "هدف أرنولد من التشديد على التدريبات هو للوصول إلى الاستفادة الكاملة وتجاوز أخطاء اللاعبين، لاسيما أن الأخطاء غير مسموحة في المباراتين المتبقيتين".

وأشار الزاملي إلى أن "أرنولد شدد على التركيز الذهني وعدم تشتيت فكر اللاعبين خلال أدائهم في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن".

وتابع أن "أرنولد مرتاح لأداء اللاعبين واندفاعهم في التدريبات والروح المعنوية المرتفعة التي يمتلكونها وهذا جانب مهم للقاء كوريا الجنوبية وتحقيق الفوز".

ولفت إلى أن "أرنولد مرتاح فيما يخص ملعب التدريب وملعب البصرة الدولي الأساسي الذي ستقام عليها مباراة منتخبنا الوطني مع كوريا الجنوبية، حيث أن الأرضيات شيدت باحترافية عالية".

وأوضح الزاملي أن "المنتخب أنهى أمس الخميس الوحدة التدريبية الرابعة لمنتخبنا الوطنيّ بتواجد 27 لاعباً في ملاعب مدينة البصرة الرياضية، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، في الخامس من شهر حزيران/ يونيو المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026".