أرنولد: واثقون من الفوز على السعودية وقطر في ملحق المونديال

شفق نيوز- بغداد

اكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، يوم الجمعة، ثقته بفوز أسود الرافدين، اذا واجهوا منتخبي السعودية وقطر في الملحق المؤهل الى المونديال، كما اوضح انه يتابع مباريات كأس العراق لمشاهدة اللاعبين المحليين.

وقال أرنولد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك خطة تحضيرات للمنتخب استعدادا للملحق الآسيوي الحاسم"، مبينا انه "عمل بجد في الفترة السابقة من اجل اختيار افضل منهاج لإعداد اللاعبين وقيادتهم في الملحق".

واضاف: "بعد توقف الدوري تواصلت مع اللاعبين وابلغتهم الذي احتاجه منهم، وهو رفع اللياقة والحفاظ عليها وعلى (الحمية) لحين مباريات الملحق الاسيوي المؤهل لكأس العالم"، مردفاً بالقول: "في حال واجهنا السعودية او قطر سنفوز عليهم وواثقون من ذلك".

واشار أرنولد، إلى انه "سيتابع يوم غد مباراتي نصف نهائي كأس العراق لمشاهدة اللاعبين، لكنه لن يحضر النهائي بسبب السفر الى ماليزيا لحضور القرعة"، مؤكداً أن اتفق مع الاتحاد العراقي، للعمل على تأمين مباراتين وديتين ستحدد بعد معرفة الفرق التي سيواجهها في المجموعة".