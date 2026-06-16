أرنولد: هالاند ليس كل النرويج.. وسولباكن يشيد بقوة العراق

شفق نيوز- متابعة

أكد مدربا العراق والنرويج جاهزية منتخبيهما للمواجهة المرتقبة فجر الأربعاء، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددين على أهمية التركيز والانضباط في مباراة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة.

وقال مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إن الحديث يتركز كثيراً على مهاجم النرويج إرلينغ هالاند، لكن المباراة "لن تكون مواجهة لاعب واحد"، مضيفاً: "كرة القدم تُلعب 11 ضد 11، وهالاند مهاجم استثنائي، لذلك علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية وأن نحافظ على التنظيم ونفوز بالالتحامات الهوائية والأرضية، وإذا نجحنا في ذلك فستكون لدينا فرصة حقيقية لتحقيق الفوز".

وأضاف أرنولد أنه سيستثمر الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية في مواجهة النرويج، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي تعلم خلال مشوار التصفيات والملحق كيفية الضغط على المنافس والتركيز على نقاط قوته.

وأوضح أن هدفه منذ توليه المهمة كان مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، مؤكداً أن تحقيق ذلك سيمنح العراق فرصة الخروج بنتيجة إيجابية.

ولفت إلى أن أجواء المعسكر في الولايات المتحدة إيجابية، وأن اللاعبين يشعرون بالراحة والسعادة للمشاركة في كأس العالم، مضيفاً أن رحلة التأهل الطويلة أثبتت أن "كل شيء ممكن في كرة القدم".

من جانبه، وصف مدرب المنتخب النرويجي ستاله سولباكن المنتخب العراقي بأنه "منظم للغاية"، مشيراً إلى تقارب خطوطه الدفاعية والوسطى، وامتلاكه مهاجمين أقوياء بدنياً وقدرة على التعامل مع الكرات العرضية.

وأضاف أن العراق يتمتع بروح قتالية وعقلية قوية، وقدم مستويات جيدة خلال التصفيات، فضلاً عن امتلاكه جهازاً فنياً يتمتع بخبرة في مثل هذه المباريات.

وأكد سولباكن أن الفوارق بين المنتخبات في كرة القدم الحديثة أصبحت محدودة، وأن منتخب بلاده يركز على أدائه أكثر من الانشغال بالمفاجآت، مشدداً على احترامه للمنتخب العراقي وإدراكه لنقاط قوته.

وأشار إلى أن التشكيلة الأساسية لم تُحسم بعد، موضحاً أن اللاعبين البدلاء قد يكون لهم دور مؤثر في مجريات اللقاء، فيما توقع أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية مميزة تليق بكأس العالم، في ظل انتظار المنتخبين لهذه اللحظة منذ فترة طويلة.