أرنولد: مورينيو سيقود ريال مدريد لحصد الألقاب

شفق نيوز- مدريد

أعرب نجم ريال مدريد، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، عن ثقته بقدرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على قيادة الفريق لحصد الألقاب خلال الموسم الحالي.

ونقل موقع ريال مدريد، عن أرنولد قوله: "كل شيء يسير على ما يرام. الأجواء حارة والتدريبات تتسم بكثافة كبيرة، وهذا أمر طبيعي خلال فترة الإعداد".

وأضاف: "خلال العطلة الصيفية تحصل على بضعة أسابيع للراحة، ثم تبدأ في استعادة لياقتك البدنية تدريجيًا. كنت مستعدًا للغاية ومتحمسًا للعودة إلى التدريبات".

وعن العمل مع مورينيو، علق اللاعب الإنجليزي: "الأمور تسير بشكل رائع. لطالما أعجبت بالمدرب، وسبق أن واجهته عدة مرات عندما كنت لاعبًا في إنجلترا، ومن دواعي سروري العمل معه ومع جهازه الفني".

وأوضح: "مورينيو مدرب يتمتع بشخصية قوية، كما أن مبادئه ومستوى مطالبه مرتفعان للغاية. أتطلع إلى التعرف عليه بشكل أكبر، والتعلم منه ومن أفكاره".

وحول أهداف ريال مدريد خلال فترة الإعداد، أكد ارنولد: "هدفنا الأساسي هو الوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، وفهم الطريقة التي يريد المدرب أن نلعب بها، وكيف سيبني الفريق خلال الموسم".

واختتم تصريحاته بالقول: "كنت بعيدًا عن المباريات لفترة طويلة، لذلك من الرائع أن أعود إلى أجواء كرة القدم مجددًا، وأن نضع الأسس اللازمة لخوض موسم ناجح وتحقيق أهدافنا".