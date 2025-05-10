أرنولد من بغداد: هدفي تحقيق المهمة

شفق نيوز/ قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد، رسمياً لوسائل الاعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد .

وقال أرنولد، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز: "سعيد لثقة الاتحاد بي وتنصيبي بهذه المهمة وأنا مستعد للمهمة وقيادة المنتخب العراقي، وأثمن ثقة رئيس واعضاء المكتب التنفيدي"، مؤكداً أن "العراق يمتلك مواهب كبيرة جدا".

وأضاف أن "موعد تجمع المنتخب سيكون من خلال احتماع مقبل مع لاليغا والاتحاد، ومناقشة موضوع تفريغ اللاعبين واختيارهم، لتحديد موعد التجمع الجديد"، مردفاً بالقول: "أنا أسعى لجعل المعسكر التدريبي بأقرب وقت".

وزاد المدرب الجديد: "لقد شاهدت جميع مباريات المنتخب العراقي في التصفيات، لكنني لا أود التحدث عن المباريات السابقة المهم لدي مبارياتنا المقبلة أمام كوريا والاردن".

ولفت إلى أنه يمتلك خبرة كبيرة لقيادة الفرق أمام الأردن وكوريا، والمهم هو ما سيقدمه الفريق خلال المباراتين والسعي لتحقيق نتيجتين ايجابيتين".

وواصل أرنولد، حديثه بالقول: "راقبت رئيس الاتحاد عدنان درجال وهو يعد المنتخبات الاخرى، لكن المهم لنا اننا نامل ان نوفق في ايصال المنتخب لكاس العالم وان تدريب منتخب العراق فرصة طيبة".

واشار الى أن هدفه إيصال المنتخب العراقي الى كأس العالم، وكلنا يجب ان نؤمن بذلك وباننا سنصل الى مونديال 2026".

وخلص إلى القول، إنه لديه فريق متكامل مكلفين لمعرفة اللاعبين، وهو سيكون قائد الفريق الذي يرافقه، وهم على دراية تامة عن اللاعبين"، مؤكداً: "سأحضر مباريات الدوري القادمة، واستفاد من معلومات مدربي الدوري العراقي".