أرنولد متسلحاً بـ"أبو طبر": سنقدم مباراة كبيرة أمام السعودية

شفق نيوز- جدة

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، غراهام أرنولد، أن المهاجم أيمن حسين جاهز لخوض مباراة المنتخب ضد السعودية يوم غد الثلاثاء، مشدداً على أن الفريق مستعد تماماً للمواجهة وأن الثقة عالية باللاعبين.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا توجد أي ضغوطات على لاعبينا، والضغط الأكبر يقع على المنتخب السعودي"، موضحاً أن ذلك يعود إلى امتلاك السعودية لفرصتين للتأهل، بينما يحتاج منتخبنا للفوز فقط، إضافة إلى ضغوط الإعلام والجمهور والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار المدرب إلى أنه يمتلك القدرة على تغيير التشكيلة بشكل كامل مقارنة بالمباراة السابقة أمام إندونيسيا، مؤكداً أن لكل مباراة ظروفها وخططها الخاصة.

من جانبه، قال لاعب المنتخب إبراهيم بايش: "نحن مستعدون لخوض مباراة مهمة، وسعيد بالعمل مع المدرب أرنولد الذي وصفه بأنه بمثابة الأب للاعبين".

وأضاف بايش أن الفترة التي قضاها الفريق تحت قيادة أرنولد خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت مميزة، رغم أن المدرب أحياناً يكون صارماً حين يتطلب الأمر.

وتأهل المنتخب العراقي إلى الملحق الآسيوي والعالمي بعد فوزه على إندونيسيا بهدف دون رد، ليمنح نفسه فرصة التأهل المباشر إلى مونديال 2026 في حال الفوز على السعودية غداً الثلاثاء، أو خوض مباراتي ذهاب وإياب ضد قطر أو الإمارات، قبل مواجهة الفائز من الملحق النهائي بين ممثلي آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا.