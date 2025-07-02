أرنولد: متحمس للتحديات المقبلة ولندعم اللاعبين من أجل العراق

شفق نيوز - بغداد

صرح مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "متحمس للتحديات" المقبلة التي سيخوضها "أسود الرافدين" في منافسات تصفيات كأس العالم، داعياً إلى دعم اللاعبين من أجل العراق.

وقال أرنولد خلال مؤتمر صحفي عقده في ملعب الشعب وسط العاصمة بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز "أنا فخور بأداء اللاعبين أمام كوريا الجنوبية والأردن، ومتحمس للتحديات المقبلة".

وأضاف أن "حضوري الليلة لدعم الشرطة وتهنأته باللقب، وأنا فخور بأداء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار"، مشدداً "دعونا ندعم اللاعبين من أجل العراق وأترقب لقائي بكم في المؤتمر الصحفي الأسبوع المقبل".

وأشار أرنولد إلى أن "كل ما نحتاجه اليوم هو دعم الجماهير والإعلام فهو اللاعب رقم 12 الحقيقي، أما نحن فسنعمل بكل جهد من أجل التأهل بعد غياب دام 40 عاماً منذ مونديال 1986".

وختم بالقول "بعد تجربة التأهل السابقة مع منتخب آخر، هدفي اليوم إسعاد 48 مليون عراقي".