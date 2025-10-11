أرنولد: لا وقت للاحتفال.. الضغط الآن على السعودية وزيدان أبهرني

شفق نيوز- الرياض

أبدى مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد رضاه عن فوز أسود الرافدين على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

لكنه شدد على أن الطريق ما زال طويلاً، داعياً إلى عدم المبالغة في الاحتفال بهذه المرحلة المبكرة من المنافسات.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "نعم، أنا فخور جداً باللاعبين على جهودهم وعملهم، لكننا قادرون على تقديم أداء أفضل. فزنا بمباراة واحدة فقط، وهذا جيد، لكن الأهم الآن هو التعافي والنوم الجيد والاستعداد لمباراة الثلاثاء أمام السعودية".

وأضاف المدرب الأسترالي أن الضغط بات الآن على المنتخب السعودي، موضحاً أن "الفريق الأخضر كان يفكر في العراق منذ خمسة أيام، وهذا يشكل عامل ضغط عليهم".

وتابع أرنولد: "حلم التأهل ليس للاعبين فقط، بل للجماهير العراقية أيضاً، ولهذا أقول لا تحتفلوا الآن، لا يزال أمامنا شوط آخر لننجزه".

وفي جانب آخر، كشف أرنولد عن إعجابه بأداء اللاعب زيدان إقبال خلال التدريبات والمباريات الأخيرة، قائلاً: "زيدان أبهرني. كنت حريصاً على متابعة مبارياته مع ناديه، وأعتقد أنه سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة".

كما أعرب المدرب عن تفاؤله بعودة المهاجم أيمن حسين، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق في مواجهة السعودية المرتقبة يوم الثلاثاء، والتي ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المونديالية.

جاء هذا الفوز بعد مباراة خاضها "أسود الرافدين" أمام المنتخب الإندونيسي، حسمها اللاعب زيدان إقبال بهدف في الدقيقة 76، ليضع العراق في صدارة المجموعة مؤقتاً بثلاث نقاط.

وفي المقابل، تغلب المنتخب السعودي على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدفين في مباراته الافتتاحية، ما يجعل المواجهة المقبلة بين العراق والسعودية يوم الثلاثاء حاسمة لتحديد هوية المتأهل الأول إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.