أرنولد: قطعنا نصف الطريق وننتظر دعم الجماهير في البصرة

شفق نيوز- أبو ظبي

أكد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، مساء الخميس، أن فريقه قطع نصف المشوار نحو التأهل، مشيراً إلى أن الحسم سيكون في مباراة الإياب بمدينة البصرة.

وقال آرنولد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الإمارات، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "النتيجة اليوم تمنحنا أفضلية مهمة، لكن ما زالت أمامنا 90 دقيقة حاسمة في البصرة، ونتمنى أن نشاهد أكثر من 65 ألف مشجع يساندون اللاعبين في لقاء الثلاثاء المقبل".

وأضاف ان "المباراة كانت ممتعة ومفتوحة من الطرفين، وأن الجماهير استمتعت بالأداء القوي"، مؤكداً أن الحظ لم يكن إلى جانب فريقه خاصة في الشوط الأول الذي شهد فرصاً عديدة للتسجيل.

وأوضح المدرب الأسترالي، أن خطة اللعب اعتمدت على الضغط المبكر ومنع لاعبي الإمارات من الاستحواذ على الكرة، مشيداً بانضباط لاعبيه وروحهم العالية طوال اللقاء.

وكان المنتخب العراقي تعادل أمام نظيره الإماراتي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الخميس، في ملعب الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب التي ستحتضنها مدينة البصرة، الملعب الرسمي للمنتخب العراقي، لتحديد صاحب بطاقة التأهل في الملحق قبل خوض منافسة أخيرة مع أحد منتخبات أميركا الجنوبية.