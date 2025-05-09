أرنولد في بغداد لأجل "الهدف الأسمى"

شفق نيوز/ وصل إلى العاصمة بغداد، عصر اليوم الجمعة، مدربُ المنتخب الوطني العراقي بكُرة القدم الأسترالي غراهام أرنولد، تحضيرا لقيادة المُنتخب في الاستحقاقات المُقبلة.

وكان في استقبالِ أرنولد وملاكه المُساعد عضوا المكتب التنفيذيّ للاتحادِ محمد ناصر وغانم عريبي، والأمين العامّ محمد فرحان.

ومن المؤملِ أن يتم عقدُ مؤتمر صحفيّ للإعلان رسمياً عن تعيين غراهام أرنولد مدرباً للمُنتخب الوطنيّ.

وسيباشر أرنولد بعمله واختيار قائمة اللاعبين، من خلال متابعة دوري نجوم العراق.