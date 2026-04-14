أرنولد عن تأهل العراق لمونديال 2026: ليس لدينا ما نخسره وهناك فرصة مفاجأة مدوية

أعرب مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم غراهام ارنولد، عن رغبته في تحقيق إنجاز "غير مسبوق" للمنتخب خلال كأس العالم في نسخة عام 2026، مؤكدا أن مستقبله مع انتهاء عقده لم يُحسم بعدُ مع انتهاء عقده بعد البطولة، وعدم إجراء أي محادثات رسمية لغاية الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن أرنولد تأكيده أيضا أن فكرة الاعتزال ليست واردة في ذهنه.

وأوضح أرنولد (62 عاما)، والذي تولى قيادة العراق في مايو أيار من العام الماضي، أنه يبقي خياراته مفتوحة، ويريد التركيز بشكل كامل على كأس العالم، حيث سيسجل العراق ظهوره الأول في البطولة منذ 40 عاما.

وقال "كل الاحتمالات قائمة، فعقدي ينتهي مباشرة بعد كأس العالم. كانت هناك أحاديث حول رغبتهم في استمراري، لكني لم أتلق أي عرض رسمي حتى الآن".

وأضاف "في الواقع، لا أريد أي شيء رسمي في الوقت الحالي؛ أريد الذهاب إلى كأس العالم والاستمتاع بالتجربة، وبعد ذلك سأتخذ قراري سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأشار أرنولد، الذي قاد منتخب بلاده أستراليا إلى دور 16 في كأس العالم 2022 في قطر، إلى أن فكرة قيادة المنتخبات التي تعاني للوصول إلى البطولات الكبرى لا تزال تمثل دافعا كبيرا له.

وقال إن "هناك بعض المنتخبات التي أنظر إليها وأقول لنفسي إنها لم تتأهل منذ فترة طويلة، وأود تكرار الإنجاز معها.

"من الواضح أنني أمتلك الخبرة في القارة الآسيوية، لكني لست مستعدا تماما للاعتزال بعد"، وفقا لأرنولد.

وحسم العراق تأهله إلى كأس العالم بعد فوزه على بوليفيا 2-1 في المكسيك، في نهائي الملحق العالمي المؤهل للبطولة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد مدرب المنتخب أن رحلة التصفيات عززت ثقته في قدرة العراق على إحراج المنتخبات الكبرى على الساحة العالمية.

وقال "سنخوض البطولة وليس لدينا ما نخسره، بل كل ما نكسبه، ولدينا فرصة لإحداث مفاجأة مدوية للعالم".

وأضاف في ختام حديثه "سندخل البطولة بصفتنا الطرف الأضعف، لكننا سنكون مقاتلين. وإذا لم يمنحنا أحد فرصة للمنافسة، فيمكننا الذهاب إلى هناك وتحقيق شيء مميز".