أرنولد بعد السقوط أمام فنزويلا: الأخطاء الفردية كلّفتنا المباراة

شفق نيوز- شيكاغو

أكّد مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الأربعاء، أنه سيمنح اللاعبين راحة يوم غد من أجل تصفية أذهانهم والاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة.

وقال أرنولد، عقب المباراة الودية التي جمعت العراق وفنزويلا وانتهت بخسارة "أسود الرافدين" بنتيجة (0-2)، إن "المباراة كانت ممتازة من الناحية الفنية"، مشيراً إلى أن "أهم ما خرج به المنتخب هو جاهزية جميع اللاعبين وعدم تعرض أيٍّ منهم للإصابة".

وأضاف المدرب الأسترالي أن "هدفي فنزويلا جاءا نتيجة أخطاء فردية"، مؤكداً أنه "لا يرغب في تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، وسيعمل على معالجتها خلال المرحلة المقبلة".

وختتم أرنولد، حديثه بالقول إن "المكسب الأكبر بالنسبة لي هو أن جميع اللاعبين خرجوا من المباراة بجاهزية كاملة ومن دون أي إصابات".

وكان المنتخب العراقي قد أنهى معسكره التدريبي في اسبانيا بخوض مباراتين وديتين، حقق خلالهما الفوز على منتخب أندورا بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل مع منتخب إسبانيا بنتيجة (1-1).

هذا وتراجع المنتخب العراقي لكرة القدم إلى المركز الـ 57 عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب خسارته أمام منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أُقيمت، فجر اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.