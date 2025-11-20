أرنولد: المنافس بقرعة الملحق العالمي أقل تصنيفا من العراق

شفق نيوز- بغداد

اكد مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الخميس، أن قرعة الملحق العالمي لكأس العالم، وضعت العراق امام منافس أقل تصنيفا.

وقال أرنولد في تصريح لمجموعو صحفيين، إن "قرعة الملحق العالمي جاءت ضمن التوقعات، فالخيارات كانت بين جامايكا وبوليفيا"ز

وأضاف أن "القرعة وضعت المنتخب امام منافس اقل تصنيفاً، حيث يحتل منتخب بوليفيا المركز 76 عالمياً"، مشيرا إلى "ضرورة الحفاظ على الروح الايجابية مع التركيز على الاستعداد المثالي للقاء الذي سيقام في المكسيك على الملعب المقرر".

وتابع أن "دور الجمهور في مواجهة الامارات بالبصرة كان غير عاديا وجعل الجماهير اللاعب رقم 12"، لافتا إلى "استمرار هذا الزخم خصوصاً من جانب الاعلام".

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الخميس، مراسم قرعة الملحق الأوروبي والعالمي المؤهلين إلى كأس العالم 2026، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو.

والمنتخبات المتأهلة هي 16 منتخبا أوروبيا تتنافس على أربعة مقاعد مونديالية، و6 دول تمثل آسيا وأفريقيا و الكونكاكاف أميركا الشمالية سيتنافسون على بطاقتين، بينهم المنتخب العراقي.

وأسفرت نتائج قرعة الملحق العالمي عن: المسار الأول: نصف النهائي الأول: كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا، ونصف النهائي الثاني: الكونغو الديمقراطية ضد الفائز من كاليدونيا الجديدة ضد جمايكا.

وفي المسار الثاني سيلعب في نصف النهائي الأول: بوليفيا ضد سورينام، ونصف النهائي الثاني: العراق ضد الفائز من بوليفيا ضد سورينام.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملعبي غوادالاخارا و مونتيري بالمكسيك لاستضافة منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 خلال شهر مارس/آذار المقبل.