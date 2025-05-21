أرمن العراق يقيمون بطولة للكرة الطائرة الشاطئية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية للنادي الأرمني العراقي "الهومنتمن"، يوم الأربعاء، عن إقامة بطولة "أبطال الشاطئ المفتوحة" للكرة الطائرة الشاطئية في العاصمة بغداد.

وقال رئيس النادي رافي توماسيان، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستقام لأرمن العراق للسيدات والرجال في ملعب كرة الطائرة الشاطئية في نادي "الهومنتمن" بالعاصمة بغداد والتي ستكون من أوسع الأنشطة التي يقيمها النادي لهذا الموسم.

وأشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة أعداد كبيرة للفرق الأرمنية من بغداد وباقي المحافظات العراقية الذين توافدوا إلى العاصمة، مبيناً أن نادي "الهومنتمن" هيأ كل الأمور التنظيمية والفنية والإدارية من أماكن الإقامة والنقل وغيرها للفرق المشاركة الوافدة بغية إنجاح البطولة.

ولفت توماسيان إلى أن البطولة ستنطلق يوم غدٍ الخميس عند الساعة السابعة مساءً بإقامة عدد من المواجهات الرسمية، مضيفاً أن مؤتمراً فنياً سيسبق انطلاق البطول عصر غد الخميس يتم خلالها إجراء القرعة الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة.