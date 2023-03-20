"رمضان" يغير وقت مباراتين في بطولة كأس العراق وشروط في اول وحدة تدريبية للمنتخب ببغداد

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، تغيير مباراتين ضمن بطولة كأس العراق بسبب شهر رمضان.

وقررت اللجنة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تغيير وقت مباراتي كربلاء والصناعة والقاسم مع دهوك ضمن بطولة كأس العراق من الساعةِ الثالثة عصراً إلى الساعةِ التاسعة ليلاً، وذلك لتزامنهما مع أيام شهر رمضان، وبالتاريخ السابق نفسه، وفي ملعبِ كربلاء الدوليّ.

من جانب اخر ستكون تدريبا المنتخب العراقي، التي تقام اليوم الاثنين في ملعبِ الشعب الدوليّ في الساعةِ الخامسة عصراً، مفتوحةً أمام وسائل الإعلام من دون إجراءِ المقابلات.

كما سيتم تحديد مكانٍ معينٍ لالتقاط الصور الفوتوغرافيّة والمادة الفيديويّة لجميع وسائل الإعلام المتواجدة أثناء زمنِ التدريبات.