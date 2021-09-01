رماح عراقي يحرز المركز السادس في بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ حل الرامي حسين فاضل بالمركز السادس في منافسات رمي الرمح من وضع الجلوس فئة F34 لبارالمبياد طوكيو وذلك بعد أن سجل رقم قدره (32.32) م بعد ان تنافس الى جانب 9 رياضيين يمثلون بلدان مختلفة

وفشل فاضل بالمحاولتين الأولى والثانية ثم سجل على التوالي (32.06) م، (32.،12) م، (30.84) م، (32.32)م فيما فاز بالميدالية الذهبية الرامي الإيراني سعيد افروز برقم (40.05)م وبالميدالية الفضية صاحب الرقم العالمي والبارالمي الرامي الكولمبي موريسو فالنكا (37.84)م وذهبت الميدالية البرونزية الى الكولمبي دييغو فرناندو بمسافة قدرها (37.11) م ثم على التوالي الصيني يان زهانك يونغ (36.49)م والصيني زهانك (32.47)م وبالمرتبة السادسة العراقي فاضل حسين (32.32)م والتونسي نوري ( 31.17) م والرامي والفرنسي ثيري كابوني (25.68)م علما ان الرقم العالمي والبارالمي السابق مسجل باسم الرامي الكولمبي موريسو فالنكا (38.32)م.

يذكر ان الرياضي حسين فاضل قد تأهل الى نهائي البارالمبياد بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في دبي 2019 كواحد من أفضل اربعة رياضيين تأهلوا بشكل مباشر.

ويبلغ فاضل من العمر (24) عاما وهو من مواليد مدينة الحلة يتدرب تحت اشراف المدرب كريم عبيس اما أبرز إنجازاته حصوله على ثلاثة اوسمة ملونة في بطولة المغرب الدولية عام 2019 المؤهلة الى بطولة العالم والميدالية البرونزية في بطولة العالم.