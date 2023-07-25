ركلات الحظ تبتسم للحدود وتمنحه بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ تأهيل فريق نادي الحدود إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على مضيفه نفط ميسان.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ميسان الاولمبي، وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، لتذهب إلى ركلات الترجيح والتي تفوق بها الحدود بنتيجة 5-3.

وانطلقت مساء اليوم مباريتيّ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، بإقامة مباراة بين نفط ميسان والحدود، ومباراة مباراة كلاسيكو بغداد التي جمعت فريقي نادي الزوراء ونادي القوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي.