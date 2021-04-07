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ركلات الترجيح تؤهل القوة الجوية لدوري ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-07T20:40:13+0000
ركلات الترجيح تؤهل القوة الجوية لدوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ انتهت مباراة فريق نادي القوة الجوية ومضيفه فريق نادي الوحدة السعودي بفوز "الصقور" بركلات الترجيح 3-2، وذلك ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي احتضنها ملعب الشرائع في مدينة مكة.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم الوحدة السعودي بهدف دون رد جاء عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني استمر تقدم الوحدة حتى نهاية الوقت الأصلي وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل ايمن حسين للقوة الجوية هدف التعديل لتذهب المباراة الى التمديد، لينتهي شوطا اللقاء بالتعادل من دون اهداف لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح ليحسم اللقاء لصالح فريق القوة الجوية ليتاهل الى دوري ابطال اسيا.

قاد المباراة طاقم تحكيم عماني بقيادة عمر مبارك اليعقوبي.

 

 

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